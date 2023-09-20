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14:23, 20 сентября 2023Среда обитания

Названы самые удобные для жизни в частном доме города России

«Институт экономики города»: удобно жить в своем доме в Краснодаре и Саратове
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Удобнее всего жить в своем доме оказалось в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Саратове и Волгограде. Условия жизни в частном секторе разных городов России оценили аналитики фонда «Институт экономики города» в своем исследовании, пишет «Российская газета».

По словам специалистов, в перечисленных населенных пунктах малоэтажные районы расположены в центре и срединных частях агломерации. То есть у них хорошая транспортная доступность и развитая социальная инфраструктура. Однако дороги часто грунтовые, присутствуют хаотичные зеленые насаждения и зачастую нет тротуаров.

В Нижнем Новгороде, Красноярске, Перми у малоэтажных районов еще и низкая обеспеченность социальной инфраструктурой. В Казани и Владивостоке частный сектор в основном расположен на периферии, но дороги здесь хорошие, так же как и транспортная доступность, однако социальной инфраструктуры не хватает.

В Москве и Санкт-Петербурге малоэтажная застройка расположена только на периферии агломераций, отмечают эксперты. Из-за этого такие районы имеют низкую транспортную доступность и плохо обеспечены социальной инфраструктурой. Зато в них неплохие дороги и, соответственно, городская среда.

Наконец, для Челябинска, Воронежа, Уфы, Екатеринбурга и Самары характерны малоэтажные пригороды с низкой транспортной доступностью, нехваткой социальной инфраструктуры и плохими дорогами.

По словам специалистов, во всех агломерациях цены на дома гораздо выше, чем на квартиры. Наибольший разрыв в стоимости этих видов жилья наблюдается во Владивостоке — стоимость небольшого коттеджа на окраине вдвое выше, чем средняя стоимость квартиры. Только в Казани дома даже в срединной зоне агломерации доступнее, чем квартиры, подчеркнули эксперты.

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    Нина Ташевская
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