В США заявили об угрозах Украины в адрес американцев

TAC: Украина через сайт «Миротворец» открыто угрожает американцам

Киев открыто угрожает американцам, которые выступают против финансовой поддержки Украины, через сайт «Миротворец». Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative (TAC) Девлин Брэдли.

«Пока конгресс США спорит о том, стоит ли выделять дополнительные средства, людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте "Миротворец"», — пишет журналист об угрозах в адрес американцев.

Автор материала отметил, что «Миротворец» — это неправительственная организация, связанная с украинским правительством. «На этом ресурсе публикуются призывы к насильственной расправе не только над россиянами, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины», — подчеркивает обозреватель.

По мнению Брэдли, президент Украины Владимир Зеленский впадает в отчаяние, так как контрнаступление достигло незначительных успехов и не смогло прорвать укрепленную линию обороны России. «Киев все больше зависит от Запада не только в плане поддержания военных действий, но и в плане поддержания на плаву всего правительства», — говорится в статье.

Контрнаступление Украины началось в начале июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что за три месяца Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений.

Сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины. Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.