В Китае восхитились эффективностью российского танка

CNR: российский «летающий» танк Т-80 показал эффективность в боевых действиях

Российский танк Т-80 показал высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный обозреватель Шао Юнлин в статье Национального радио Китая (CNR).

Журналист отметил, что бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные маневры и работать в условиях низких температур. Он также уточнил, что по этой причине Т-80 часто называют «реактивным» или «летающим» танком.

«У Т-80 прекрасные характеристики и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях», — говорится в статье.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что основной боевой танк Российской армии — это «летающий» Т-80, производство которого планируют возобновить. Он раскрыл основные характеристики боевой машины, в том числе то, что его двигатель может быть и дизельным, и газотурбинным.