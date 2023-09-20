Во Франции отказались торговать бензином себе в убыток

BFMTV: супермаркеты Франции отказались торговать бензином себе в убыток

Владельцы крупнейших супермаркетов Франции на совещании с властями отказались продавать в убыток бензин на расположенных на их территории заправках. Об этом сообщает BFMTV.

О неготовности работать в убыток заявило руководство групп Carrefour, а также Intermarche, Système U и Е. Leclerc — основных торговых сетей страны. Глава Intermarche Тьерри Котийяр подчеркнул, что, если нужно будет пойти на это, придется «поднять цены на макароны». «Экономическая реальность такова, что мы не собираемся этого делать», — уточнил он.

Официальный представитель кабмина страны Оливье Веран в свою очередь заявил, что «все должны приложить усилия» для снижения цен, а власти «позволяют каждому участвовать в этой битве за покупательную способность». Комментируя негативную реакцию со стороны бизнеса, политик пообещал, что в ближайшие месяцы будет видно, как каждый будет себя позиционировать.

О разрешении на фоне продолжающегося роста розничных цен на топливо продавать с 1 декабря бензин на АЗС Франции в убыток ранее сообщил министр финансов республики Брюно Ле Мэ. Премьер Элизабет Борн заявила, что частные заправки в стране смогут делать это благодаря снятию запрета от 1963 года.