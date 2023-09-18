Во Франции на АЗС разрешили продавать бензин в убыток

Министр финансов Франции Ле Мэр: АЗС начнут продажу бензина в убыток с 1 декабря

Во Франции разрешат продавать бензин на АЗС в убыток с декабря на фоне продолжающегося роста розничных цен на топливо. Об этом заявил министр финансов республики Брюно Ле Мэр, его слова приводит «Прайм».

Он отметил, что текст соответствующего закона будет рассматриваться Нацсобранием в начале октября. «Учитывая время, пока его будут принимать, эта мера вступит в силу первого декабря», — объяснил министр. По словам Ле Мэра, разрешения для АЗС будут действовать в течение полугода.

16 сентября премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что частные АЗС в стране в порядке исключения получат право продавать топливо себе в убыток из-за продолжающегося роста средних цен на бензин и дизель в стране. «Некоторые утверждают, что не могут еще больше снизить цены, поскольку закон от 1963 года запрещает им торговать себе в убыток. Сегодня я могу объявить, что мы снимем этот запрет», — сказала она.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство России рассматривает возможность полного временного запрета на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж в качестве альтернативы заградительной пошлине в размере 250 долларов за тонну. В правительстве продолжают обсуждения вариантов стабилизации ситуации на топливном рынке, где наблюдается рост розничных цен и дефицит в десятках регионов страны. Вариант с пошлиной звучал на совещании у вице-премьера Александра Новака еще 15 сентября.