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06:01, 20 сентября 2023Интернет и СМИ

Мать решила пропустить свадьбу дочери из-за ее отказа выполнить одну просьбу

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Женщина рассказала на Reddit, как решила пропустить свадьбу дочери из-за того, что та отказалась выполнять одну ее просьбу: мать хотела, чтобы девушка пригласила на праздник сводную сестру, с которой у невесты были плохие отношения. Публикация спровоцировала массу негативных комментариев, в которых многие осудили поведение героини истории.

Автор поста написала, что отношения с отцом ее биологической дочери закончились на негативной ноте. «Я старалась уберечь детей от нашего конфликта, но они всегда были на его стороне», — отметила она.

Женщина рассказала, что вышла замуж во второй раз, когда ее дочери было 13 лет, у ее нового супруга также была дочь, которая была на два года младше. «Девочки никогда не ладили, но в подростковом возрасте они просто возненавидели друг друга», — добавила она.

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Со временем отношения девушек не стали лучше, поэтому дочь героини истории решила не звать сводную сестру ни на праздник после свадьбы, ни на саму церемонию бракосочетания. «Дочь сказала, что на свадьбу и церемонию приглашены только близкие ей люди, а ее сводная сестра не входит в этот круг», — написала автор поста.

«Я сказала, что если она не считает сводную сестру семьей, то и ее отчим, сводные братья и сестра, а также я не являемся ей семьей, и тогда мне нет смысла посещать ее свадьбу», — заключила женщина.

В комментариях под постом многие пользователи раскритиковали поступок матери. По их мнению, отношения рассказчицы с дочерью стали напряженными не из-за того, что девушка больше любит отца, а из-за того, что мать отдает предпочтение своей новой семье. «Если девушки ненавидят друг друга, зачем одной из них приглашать вторую на свадьбу?» — возмутился один из комментаторов. Другие также подчеркнули, что никто, кроме молодоженов, не имеет право определять список гостей.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что отказался посещать свадьбу сына, из-за чего у них сильно испортились отношения. В комментариях к публикации многие пользователи поддержали решение мужчины.

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    Олег Давыдов
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