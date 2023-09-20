Newsweek: женщина похудела на 13 кг благодаря умеренному дефициту калорий

Соучредительница организации по снижению веса поделилась своей историей похудения. О том, как женщина сбросила 13 килограммов благодаря трем простым изменениям, она рассказала Newsweek.

По словам Люси Лян, она с подросткового возраста страдала от лишнего веса. Женщина обращалась к различным диетам, считала калории, активно занималась спортом, пила жиросжигающие таблетки, однако не замечала результатов. В 2012 году Лян достигла своего максимального веса — 68 килограммов при росте 160 сантиметров. Спустя два года женщина поняла, что ей необходимо тщательно изучить темы питания и обмена веществ.

Сначала она восстановила метаболизм после многолетнего дефицита калорий. «Было страшно, когда я увидела, что мой вес стремительно растет. В прошлом я бы не выдержала, но, осознав, что это лишь временное накапливание воды в организме, я решила довериться процессу», — вспоминает она. После этого Лян создала умеренный дефицит калорий. Когда вес женщины переставал снижаться, она в течение недели питалась без ограничений, чтобы перезапустить метаболизм.

Несмотря на снижение веса, Лян поняла, что этого недостаточно для эффективного похудения. Она узнала, что силовые тренировки способствуют сжиганию калорий, поэтому начала активно заниматься спортом.

Позже она выяснила, что для того, чтобы сбросить вес, ей необходимо наладить режим сна. Женщина отказалась от кофеина и начала засыпать и просыпаться в одно и то же время. Лян признается, что поначалу чувствовала себя вялой, однако спустя несколько недель ощутила прилив энергии. «И тут произошло нечто шокирующее. Я ничего не меняла, но мои тренировки стали эффективнее, а лишний вес стал уходить быстрее, чем раньше», — рассказывает она.

Через некоторое время женщина обнаружила, что обычные прогулки способствуют ускорению метаболизма. Лян начала регулярно гулять и увеличила количество пройденных за день шагов до 13 тысяч.

Благодаря нескольким изменениям в образе жизни Лян удалось сбросить 13 килограммов. Теперь она работает в организации по снижению веса и помогает клиентам худеть без вреда для организма и набора лишних килограммов в будущем.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.