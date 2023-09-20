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11:54, 20 сентября 2023Россия

Новые регионы России включат в границы Южного военного округа

Четыре новых региона России с 1 марта включат в границы Южного военного округа
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Новые регионы России включат в границы Южного военного округа (ЮВО). Это следует из проекта указа, передает ТАСС. Регионы также указаны на карте в составе ЮВО на сайте Минобороны.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области включат в состав военного округа с 1 марта 2024 года.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территорияъ прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Всего в России пять военных округов — Западный, Южный, Центральный, Восточный и приравненный к ним по статусу Северный флот. ЮВО создали на базе Северо-Кавказского военного округа (СКВО) — округ завершил формироваться в октябре 2010 года. В его границы входят соединения и воинские части СКВО, Черноморский флот, Каспийская флотилия и четвертое командование военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО).

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    Анастасия Шейкина
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