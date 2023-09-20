Задержание отравившего воду для военных россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Барнаула, отравившего воду для военных

Сотрудники ФСБ задержали 42-летнего жителя Барнаула, который отравил воду для военных. Этот момент попал на видео, которое публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как на стройку подъезжает серебряный микроавтобус, из которого выбегают силовики и хватают мужчину. Далее подозреваемого кладут на землю и надевают наручники. После этого жителю Барнаула зачитывают обвинение и забирают телефон. На следующих кадрах правоохранители и задержанный уже находятся в доме у мужчины.

Ранее стало известно, что житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить военнослужащие. Его задержали и обвинили в покушении на государственную измену и покушении на террористический акт.