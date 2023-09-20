В Приморье увеличат охранную зону Уссурийского заповедника

Охранная зона заповедника «Уссурийский» будет увеличена более чем на 6 тыс. га

Охранную зону заповедника «Уссурийский» в Приморском крае установят по всему периметру заповедной территории. Об этом сообщается на официальном сайте Минприроды России.

Ранее зона была определена только вокруг участка № 1 «Комаровское лесничество», теперь в нее внесут участок № 2 «Суворовское лесничество». Таким образом, общая территория будет увеличена с 71 до 77 тысяч гектаров.

Ведомство уже подготовило соответствующий проект приказа.

Отмечается, что благодаря такому решению охрана заповедника сможет действовать быстрее и привлекать нарушителей к ответственности. Кроме того, в новой охранной зоне планируется восстановить экосистемы юго-запада Приморья и увеличить численность животных.

7 сентября сообщалось, что карельский нацпарк «Паанаярви» показал позирующую росомаху, которая обычно ведет себя скрытно. На опубликованных видеокадрах было видно, как росомаха долго стоит на поляне и внимательно смотрит вдаль, после чего резко разворачивается и уходит.