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13:28, 20 сентября 2023Моя страна

В Приморье увеличат охранную зону Уссурийского заповедника

Охранная зона заповедника «Уссурийский» будет увеличена более чем на 6 тыс. га

Фото: РИА Новости

Охранную зону заповедника «Уссурийский» в Приморском крае установят по всему периметру заповедной территории. Об этом сообщается на официальном сайте Минприроды России.

Ранее зона была определена только вокруг участка № 1 «Комаровское лесничество», теперь в нее внесут участок № 2 «Суворовское лесничество». Таким образом, общая территория будет увеличена с 71 до 77 тысяч гектаров.

Ведомство уже подготовило соответствующий проект приказа.

Отмечается, что благодаря такому решению охрана заповедника сможет действовать быстрее и привлекать нарушителей к ответственности. Кроме того, в новой охранной зоне планируется восстановить экосистемы юго-запада Приморья и увеличить численность животных.

7 сентября сообщалось, что карельский нацпарк «Паанаярви» показал позирующую росомаху, которая обычно ведет себя скрытно. На опубликованных видеокадрах было видно, как росомаха долго стоит на поляне и внимательно смотрит вдаль, после чего резко разворачивается и уходит.

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    Варвара Кошечкина
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