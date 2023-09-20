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13:02, 20 сентября 2023Экономика

Урожаю украинского зерна предрекли рост

UGA: урожай зерновых на Украине может составить 80 миллионов тонн

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам этого сельскохозяйственного сезона суммарный урожай зерновых культур на Украине может вырасти на восемь процентов в годовом выражении и составить 80 миллионов тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков Украинской зерновой ассоциации (UGA).

Эксперты Международного совета по зерну (МСЗ) также повысили свою оценку, однако ожидают менее высоких значений. Согласно обновленному прогнозу организации, объем урожая в стране по итогам этого сельхозсезона может составить 59 миллионов. Для сравнения, предыдущий прогноз МСЗ подразумевал лишь 47 миллионов тонн агропродукции. Пересмотру оценок способствовал ряд факторов, включая благоприятные погодные условия и увеличение посевов зерновых и масличных культур.

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Впрочем, несмотря на позитивные ожидания аналитиков, местные фермеры говорят о растущем числе проблем на фоне регулярных атак российских беспилотников по портовой инфраструктуре в Одесской области. На фоне этого в настоящее время местный агрорынок переживает масштабную трансформацию. «Каждый украинский фермер теперь стал экспортером и логистом», — заявил главный исполнительный директор портового оператора Ascet Shipping Николай Гапеев.

По словам агрария, далеко не весь собранный урожай зерновых пойдет на экспорт. Это связано с разрушением значительной части местной инфраструктуры. «Мы не можем быстро и эффективно транспортировать те же объемы, которые мы отправили через одесские порты, по железным дорогам или Дунаю. Чудес не бывает, если инфраструктура не готова», — резюмировал он. Трудности местным экспортерам добавляет двукратное увеличение стоимости фрахтовых ставок на перевозку зерна, уточнил член правления Украинского клуба агробизнеса Алекс Лисситса. По его словам, за последний год цены на бронирование достигли коридора 70-80 евро (75-86 долларов).

Во второй половине сентября в Министерстве экономики Украины сообщили о подаче исков во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления властями этих стран запрета на ввоз зерна. В ведомстве сочли подобные меры восточноевропейских государств нарушением основных принципов ВТО и выразили на надежду на скорое разрешения спора в рамках разбирательства.

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    Анатолий Акулов
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