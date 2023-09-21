Die Welt: глава МИД ФРГ Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «войну с Россией» сигналом другим странам. Об этом сообщает издание Die Welt.

«Эта война с Россией также направлена ​​на то, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам в мире. Это сигнал о том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — сказала дипломат.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поблагодарил Москву за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ во время заседания ПАСЕ 24 января, когда Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России».