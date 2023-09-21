Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 21 сентября 2023Мир

Глава МИД Германии заявила об эффекте войны с Россией

Die Welt: глава МИД ФРГ Бербок назвала войну с Россией сигналом другим странам

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «войну с Россией» сигналом другим странам. Об этом сообщает издание Die Welt.

«Эта война с Россией также направлена ​​на то, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам в мире. Это сигнал о том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — сказала дипломат.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер поблагодарил Москву за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ во время заседания ПАСЕ 24 января, когда Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России».

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

    Ставшие трендом балетки назвали опасными для ног

    Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Анастасии Заворотнюк

    В российском регионе подтвердили ввод режима ЧС из-за танковых обстрелов

    ФСБ задержала сотрудника госстройнадзора российского региона за взятки

    Генерал КГБ лишился 13 миллионов рублей после общения с аферистами

    Польша запретила импорт зерна из-за интересов украинских олигархов

    Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу

    Минобороны передали партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Германия не поддержит идею Украины лишить Россию права вето в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости