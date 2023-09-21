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09:13, 21 сентября 2023Путешествия

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех аэропортах Москвы в четверг, 21 сентября, отменили или перенесли 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли вылеты 4 рейсов и 6 — отменили. В Домодедово задержаны 12 рейсов и 1 — отменен. В Шереметьево тем временем вылетят не по плану 2 рейса.

Данных об отмене или задержке рейсов в аэропорту Жуковский нет. Причина массовых сбоев в столичных воздушных гаванях не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в зонах прилета В и С московского аэропорта Шереметьево изменили схему движения транспорта. Уточняется, что транспортные потоки отделили друг от друга, создав три проездных линии.

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    Марина Черняк
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