Попытки бороться с жарой в США оказались бесполезными

Bloomberg: проект по охлаждению улиц в США заставил жителей страдать от жары

В Финиксе (столица штата Аризона в США) воплотили проект, призванный бороться с жарой — на городские тротуары нанесли специальное светоотражающее покрытие, призванное понизить температуру воздуха. Однако выяснилось, что передвигающиеся по таким дорогам американцы страдают от жары еще сильнее, передает Bloomberg.

Некоторые дороги города покрыли специальным материалом светло-серого цвета. Днем покрытие отражает солнечные лучи, уменьшая количество света, поглощаемого землей. Таким образом с наступлением темноты в воздух выделяется меньше тепла. Отмечается, что подобные проекты в рамках борьбы с экстремальной жарой внедряют во многих городах с асфальтированными дорогами и парковками, от Лос-Анджелеса до японского Токио.

Ученые Аризонского университета изучили влияние первой подобной программы, реализованной в Лос-Анджелесе, на человека. Около полудня в жаркий день без осадков средняя температура излучения (совокупное количество тепла, выделяемого окружающими поверхностями) на таком тротуаре оказывается на четыре градуса выше, чем на дороге с обычным асфальтовым покрытием. При этом во второй половине дня средняя температура излучения падает, но все еще оказывается выше, чем на улицах без покрытия. Таким образом находящиеся на «охлажденном» тротуаре американцы ощущают жару сильнее тех, кто находится на обычной асфальтированной дороге.

В Аризонском университете также провели исследование влияния дорог с «охлажденным» покрытием на жителей Финикса. Ученые подтвердили, что на покрытых со светоотражающим материалом дорогах воздействие тепла на пешеходов выше, чем на обычных тротуарах. Отмечается, что выделение дополнительного тепла вызвано бликами от отражающего покрытия.

Профессор городского планирования в Институте окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Келли Тернер заявила, что, несмотря на то что снижение температуры поверхности дорог имеет свои преимущества, к повышению комфорта для человека напрямую оно не приводит.

Власти Финикса и представители производящей покрытие компании GuardTop при этом настаивают на его использовании. Они акцентируют внимание на том, что люди, идущие по прилегающим к «охлажденным» тротуарам дорогам, не должны подвергаться сильному воздействию температуры.

Проекты по охлаждению дорожного покрытия собираются воплотить в Атланте, Бостоне, Далласе, Новом Орлеане, округе Колумбия и штате Южная Каролина. При этом Тернер настаивает на том, что в планах по снижению температуры в городах приоритет нужно отдавать созданию тени и насаждению деревьев и лишь затем переходить к экспериментальным проектам.

Ранее стало известно, что США собрались потратить миллионы долларов на повышение точности прогнозов погоды на фоне экстремальной жары. В Белом доме отметили рост интенсивности и частоты аномально жарких периодов в стране. Вместе с улучшением прогнозирования в США также собрались создать консорциум для ассимиляции данных, чтобы улучшить подготовку к экстремальной погоде.