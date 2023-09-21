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10:57, 21 сентября 2023Мир

Германия не поддержит идею Украины лишить Россию права вето в ООН

Глава МИД ФРГ Бербок не поддержала идею Украины лишить Россию права вето в ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась, что ФРГ не поддержит инициативу Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Ее со ссылкой на телеканал ARD цитирует РИА Новости.

По ее словам, она неоднократно говорила об этом украинским коллегам. «Не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами», — пояснила глава МИД, добавив, что Устав ООН необходимо защищать и думать о путях модернизации организации.

Кроме того, Бербок выступила за включение Германии в состав постоянных членов Совбеза ООН, при этом подчеркнула, что ФРГ хочет этого «не в личных интересах, а в рамках масштабной модернизации, которая в большей степени учитывает реалии XXI века».

Ранее министр высказалась, что многие немцы не осознают необходимость поддержки Украины Германией. «Многие люди в США задаются вопросом: "Украина довольно далека от нас, почему она важна для нас?". Так не только в США, но и у нас, в Германии», — говорила Бербок.

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    Антон Похиляк
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