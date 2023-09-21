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10:20, 21 сентября 2023Силовые структуры

В деле барнаульского маньяка появились новые эпизоды

Baza: ветеринар Манишин признался еще в четырех эпизодах

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В деле барнаульского маньяка Виталия Манишина, который орудовал в начале 2000-х годов, появились новые эпизоды. Об этом сообщает Baza.

Манишин признался, что лишил жизни еще четырех женщин разного возраста (17, 21, 26 и 54 года) и спрятал их тела в Калманском районе, там же, где нашли абитуриенток Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ).

Летом 1999 года после подачи документов в АлтГТУ пропала 21-летняя Чодураа Ооржак. В августе 1999 года исчезла 26-летняя Наталья Бердышева, которая приехала в Барнаул ради работы в кооперативном техникуме. Несовершеннолетняя Елена Анисимова и 54-летняя Валентина Михайлюкова пропали летом 2000 года. Всех их в разное время обнаружили в Калманском районе.

Теперь на счету Манишина девять женщин. Расследование дела продолжается.

В начале мая 2023 года следователи задержали 52-летнего Виталия Манишина по подозрению в преступлении, которое он совершил в 1989 году. Позднее он дал признательные показания по делу барнаульского маньяка. 21 июня ему предъявили обвинение. Во время преступлений Манишин работал ветеринаром в Калманском районе.

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    Варвара Митина
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