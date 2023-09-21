Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой

Вооруженные силы России уничтожили украинский пункт боепитания под Синьковкой на Купянском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии поражена живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны», — отметил он.

Кроме того, бойцами ВС России был уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады противника в районе Синьковка, резюмировал Зыбинский.

19 сентября стало известно, что украинский штурмовик Су-25 сбит в небе над Запорожской областью. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточнялось, что самолет был поражен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО),

В этот же день сообщалось, что российские войска поразили два склада Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике