Неизвестный мужчина напал на российскую воинскую часть и сбежал

В Екатеринбурге мужчина кинул взрывпакет и дымовую шашку в воинскую часть

В Екатеринбурге одетый во все черное мужчина попытался устроить взрыв в воинской части в Кировском районе города. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошел утром 20 сентября. Неизвестный кинул на территорию части подобие самодельного взрывного устройства (СВУ), дымовую шашку и взрывпакет, а потом скрылся в ближайшем лесу. При этом возгорания не произошло, никто не пострадал.

Специалисты изъяли с места происшествия пластиковую бутылку с проводами, примотанными изолентой, веревку с шайбой и проволокой, дымовую шашку и четыре болта. Все это увезли на экспертизу. Сейчас силовики ищут сбежавшего злоумышленника. На вид россиянину около 40 лет, примерный рост 175 см.

5 сентября около военкомата в Невском районе Петербурга сдетонировало СВУ. Вентиляционная шахта, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, в результате взрыва получила повреждения.