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12:26, 21 сентября 2023Мир

В Европарламенте спросили Борреля о санкциях против Азербайджана

Более 60 депутатов Европарламента спросили Борреля о санкциях против Баку

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Более 60 депутатов Европейского парламента (ЕП) спросили главу внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о санкциях против Азербайджана за «нарушение перемирия» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила депутат от Франции и глава подкомитета по обороне Натали Луазо в своем аккаунте в X (бывший Твиттер).

«Более 60 европейских депутатов поддержали мой запрос, направленный на введение санкций Европой против режима [президента Азербайджана] Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха», — рассказала депутат.

Помимо этого, в запросе спрашивается о том, какие действия собирается предпринять Боррель «за нарушение прекращения огня». Депутаты объясняют свои действия желанием не допустить начала новой войны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз готов содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку в Нагорном Карабахе.

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    Максим Габриелян
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