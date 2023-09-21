Певец Олег Газманов призвал запретить звездам хвастаться богатством в соцсетях

Народный артист России Олег Газманов призвал запретить знаменитостям хвастаться богатством в соцсетях. На эту тему он высказался в передаче «Историс. Откройте, Давид!» на YouTube.

72-летний певец привел в пример Китай, где звездам запретили демонстрировать роскошную жизнь. «Я, кстати, не бедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем? Какое мы общество? Кого мы должны воспитать, чтобы они это общество наше сохранили?», — заявил он.

Ранее Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости. Эстрадный исполнитель продемонстрировал тренировку для поддержания хорошей физической формы.