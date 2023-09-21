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02:35, 21 сентября 2023Мир

Лавров пошутил про категорию виз США для журналистов

Лавров сыронизировал про ограничения на передвижение для журналистов
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров сыронизировал про категорию виз США, которые в этот раз получили журналисты, сопровождающие его в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», — пошутил министр.

Уточняется, что в этот раз журналисты получили визы типа C2 — транзитные визы. Лица могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) превратилась в инструмент влияния США и потеряла смысл существования в нынешнем формате.

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    Юлия Мискевич
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