Российская ОПГ продала женщине участок с обременением и попалась

В Красноярском крае задержали троих мужчин по подозрению в афере с землей

В Красноярском крае полиция задержала троих мужчин по подозрению в афере под видом продажи земельного участка и жилого дома в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в январе 2020 года жительница краевого центра захотела купить участок с домом и обратилась к одному из задержанных, который занимался малоэтажным строительством. Он предложил приобрести землю, которая якобы принадлежит молодой женщине. При этом от покупательницы скрыли, что ранее хозяйка участка уже заключила договор купли-продажи с другим человеком, а также то, что на объект наложено обременение в виде ипотеки, поэтому его нельзя оформить в собственность.

Женщина передала продавцу более шести миллионов рублей, а в 2022 году фактический владелец земельного участка и жилого дома заявил свои права и потребовал выселения новой хозяйки. После этого женщина написала заявление в полицию.

Следователи полагают, что в деле замешана организованная преступная группировка (ОПГ). Силовики установили, что фактический владелец участка предложил двум своим знакомым похитить деньги женщины, а они согласились и придумали всю схему.

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