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14:42, 21 сентября 2023Мир

В ФРГ оценили заявление Польши о прекращении поставок оружия Украине

СвДП ФРГ: заявление Польши о прекращении поставок оружия ВСУ стали позором

Фото: Agencja Gazeta / Cezary Aszkielowicz / Reuters

Заявление польской стороны о прекращении поставок оружия Украине можно считать позором. Таким образом оценил высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого спикер фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по внешнеполитическим вопросам Ульрих Лехте, сообщает телеканал ZDF.

По его словам, Польша всегда была «надежным партнером», однако теперь страна прекращает военную поддержку Киева. Подобное решение — позор, констатировал Лехте.

О том, что Польша заявила о прекращении вооруженных поставок ВСУ, стало известно 20 сентября. Также пресс-секретарь правительства Петр Мюллер счел, что риторика и последние заявления Украины являются неприемлемыми для Польши. Речь идет про импорт зерна и военную поддержку Киева.

Незадолго до этого на брифинге после заседания Генассамблеи ООН президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Киев напоминает уже, скорее, утопающего, который тянет своего спасателя за собой на дно. Польша должна всегда действовать в своих интересах, несмотря на действительно тяжелое положение Украины, которая «хватается за все, что может», заявил президент.

15 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго. Он отмечал, что Варшава намерена действовать лишь в интересах польских фермеров.

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    Варвара Кошечкина
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