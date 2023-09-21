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09:15, 21 сентября 2023Из жизни

Мать двоих детей сбросила 89 килограммов и обрела уверенность в себе

Daily Star: в Великобритании женщина сбросила 89 килограммов и полюбила себя

Кадр: @lauren_evens8

Жительница Великобритании похудела на 89 килограммов, благодаря чему стала счастливой и полюбила себя. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя мать двоих детей Лорен Эванс из английского города Честер, графство Чешир, боролась с лишним весом с детства. На протяжении всей жизни женщина страдала из-за того, что не могла похудеть, и это негативно сказывалось на ее психическом здоровье, и так подточенном нездоровыми отношениями. В 29 лет Эванс достигла своего максимального веса в 152 килограмма. Женщина хотела обрести уверенность в себе и стать лучшей матерью для своих детей, поэтому твердо решила сбросить лишний вес к 30 годам.

Эванс решилась на операцию по уменьшению желудка. Так как врачи государственных медицинских организаций отказали ей в хирургическом вмешательстве из-за проблем с психическим здоровьем, она отправилась в Турцию. Операция прошла успешно, но несмотря на это первые несколько недель после нее женщина мучилась от боли из-за повышенного газообразования и не ела твердую пищу. Однако вскоре работа пищеварительной системы Эванс наладилась, и она начала терять вес.

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За 15 месяцев женщине удалось сбросить 89 килограммов. Она продолжает худеть и планирует операцию по удалению обвисшей кожи. Благодаря похудению Эванс стала активнее и очень этому рада. «Я стала намного счастливее, обрела любовь к себе, которой у меня никогда не было. Я стала более здоровой и подтянутой и теперь могу бегать с детьми по игровым зонам», — рассказывает она.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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    Алиса Удовик
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