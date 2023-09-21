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15:53, 21 сентября 2023Из жизни

Мужчина зашел в магазин за сэндвичем и стал миллионером

В США мужчина купил лотерейный билет вместе с сэндвичем и разбогател

Фото: Amirali Mirhashemian / Unsplash

Житель американского города Порт-Сент-Люси, штат Флорида, зашел в супермаркет, чтобы перекусить, купил лотерейный билет и разбогател. Об этом сообщает The Florida Lottery.

44-летний Трэвис Холл рассказал, что покупал сэндвич в магазине Publix, когда решил попытать счастья и приобрести лотерейный билет. Мужчина признается, что в тот момент не предполагал, что станет миллионером.

Холл узнал о своей победе через несколько дней. Он стер защитный слой с билета и понял, что сорвал куш в размере пяти миллионов долларов (480,3 миллиона рублей). По словам победителя, ему потребовалось некоторое время, чтобы поверить в произошедшее.

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Мужчина решил не ждать, пока ему выплатят целую сумму по частям в течение нескольких лет, а получить денежный приз в виде единовременной выплаты. Так он стал обладателем почти четырех миллионов долларов (384,2 миллиона рублей). Супермаркет, в котором Холл купил билет, получит 10 тысяч долларов (960 тысяч рублей) в качестве бонуса. Победитель не сообщил, на что планирует потратить выигрыш.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела благодаря тому, что захотела утолить жажду. Победительница рассказала, что планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов.

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    Алиса Удовик
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