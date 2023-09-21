Россиянин напал на сотрудницу отдела миграции из-за долгого ожидания в очереди

Житель СПб стал фигурантом дела после нападения на сотрудницу отдела миграции

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в нападении на одну из сотрудниц отдела миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении СК города.

По предварительным данным, конфликт произошел 20 сентября. В приемной мужчина якобы начал возмущаться из-за образовавшейся очереди, а затем, в ответ на требование сотрудницы прекратить беспорядок, ударил ее рукой по голове и туловищу. В результате действий посетителя женщина получила телесные повреждения.

Подозреваемому вменяют часть 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее суд заключил под стражу россиянина, подозреваемого в лишении жизни сотрудницы столичного управления Роспотребнадзора.

