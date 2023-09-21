Путин приготовился к новому рекорду по строительству жилья

Путин: жилищное строительство в 2023 году может оказаться рекордным

Президент России Владимир Путин ожидает в 2023 году новый рекорд по жилищному строительству в стране. Об этом он рассказал на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий, передает ТАСС.

«Мы рекорд поставили по жилищному строительству. Ни в советские времена, ни в российские — никогда столько не строили. Никогда. И, судя по всему, в этом году будет рекорд. И в следующем году будет очень хороший показатель», — заявил Путин во время беседы с одним из молодых людей.

Глава государства добавил, что активно в стране ведется не только жилищное, но также промышленное и дорожное строительство. «Очень интересный вид деятельности. Судьба такая. Вообще, лечить, строить — это самые благородные вещи. Так что очень хороший выбор, я желаю вам успехов», — обратился Путин к собеседнику.

Ранее президент поручил строить частные дома по-новому — с использованием механизма эскроу. Эта мера поможет дополнительно защитить средства граждан и создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома.