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10:00, 21 сентября 2023Бывший СССР

Украина откажется от импорта газа зимой

«Нафтогаз»: объемов газа на Украине достаточно для предстоящей зимы

Фото: Unsplash

Предстоящей зимой Украина, скорее всего, откажется от импорта газа, так как на данный момент топлива для внутренних нужд достаточно, заявил глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов. Его со ссылкой на украинское телевидение цитирует Reuters.

Он сообщил, что объем запасов газа на Украине на зимний отопительный сезон 2023-2024 годов, вероятно, превысит 15 миллиардов кубометров, вследствие чего необходимость в дополнительном импорте отсутствует.

Также Чернышов добавил, что сам «Нафтогаз» стабилизировал финансовое положение, успешно реструктуризировав свои облигации.

Глава компании еще в августе также сообщал, что подземные хранилища газа Украины заполнены на 95 процентов от того уровня, который достаточен для успешного прохождения зимы. А ранее в сентябре Минэнерго страны сообщило об объеме в 14,7 миллиарда кубометров в газовых хранилищах.

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    Антон Похиляк
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