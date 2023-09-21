В Госдуме оценили готовность России к использованию ВСУ дальнобойного оружия

Депутат Картаполов: Россия готова к поставкам США Украине дальнобойного оружия

Россия готова к тому, что США поставят Украине дальнобойное оружие. Об этом, оценивая готовность военнослужащих, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если им (ВСУ — прим. «Ленты.ру») дадут, а им, скорее всего, дадут американцы более дальнобойные средства… они и их будут использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое», — сказал парламентарий.

По его словам, российские военнослужащие осведомлены о том, откуда противник может применить дальнобойное оружие, — по этим местам наносятся упреждающие удары.

Ранее стало известно, что все ведомства Соединенных Штатов одобрили поставку Украине ракет ATACMS. По словам собеседника издания, соответствующее решение должен принять американский лидер. «Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — указал он.