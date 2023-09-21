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13:39, 21 сентября 2023Путешествия

Россиянам захотели повысить стоимость оформления загранпаспортов за границей

В МИД РФ предложили повысить стоимость оформления загранпаспортов за границей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В МИД России предложили проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам за границей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в дипведомстве захотели повысить стоимость оформления обычного пятилетнего загранпаспорта с 30 до 35 долларов США (примерно с 2,9 тысячи до 3,4 тысячи рублей), а биометрического десятилетнего — с 80 до 90 долларов США (примерно с 7,7 тысячи до 8,7 тысячи рублей).

Кроме того, для россиян младше 14 лет предложили поднять цену оформления обычного паспорта с 10 до 15 долларов США (примерно с 966 до 1,4 тысячи рублей) и биометрического — с 40 до 50 долларов США (примерно с 3,8 тысячи до 4,8 тысячи рублей).

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Отмечается, что текущие сборы в заграничных учреждениях не индексировались с момента их утверждения в 2010 году. В пояснительной записке к проекту также говорится, что покупательная способность доллара США из-за инфляции снизилась более чем на 30 процентов.

Ранее сообщалось, что российским туристам на Пхукете (Таиланд) начнут выдавать загранпаспорта. В первое время будут приниматься заявления на оформление только документов с пятилетним сроком действия.

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    Марина Черняк
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