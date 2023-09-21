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20:19, 21 сентября 2023Ценности

Блогер нашла способ мотивировать себя на спорт помадами за десятки тысяч рублей

Кадр: @savinachow / TikTok

Сингапурская блогерша Савина Чоу нашла необычный способ мотивировать себя на занятия спортом косметикой за сотни тысяч рублей и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсер опубликовала видео, показав упражнение, с помощью которого остается в форме. На размещенных кадрах видно, как знаменитость делает планку над открытыми помадами люксового бренда Hermes, общая стоимость которых составляет две тысячи долларов (193 тысячи рублей).

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«Как я мотивирую себя тренироваться», — подписала юзерша ролик, который набрал 11,1 миллиона просмотров. Зрителей удивил метод Чоу, о чем они написали в многочисленных комментариях. «В случаях ошибки ты не только сломаешь дорогие помады, но и испачкаешь штаны», «Слишком много рисков», «Нет, спасибо», — высказывались они.

В апреле российский врач раскрыла простые способы похудеть без диет и спорта. Дерматолог Ольга Андриянова заявила, что быстро снизить вес помогут лимфодренажные процедуры, направленные на выведение жидкости из организма.

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    Карина Черных
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