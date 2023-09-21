Блогер нашла способ мотивировать себя на спорт помадами за десятки тысяч рублей

Сингапурская блогерша Савина Чоу нашла необычный способ мотивировать себя на занятия спортом косметикой за сотни тысяч рублей и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсер опубликовала видео, показав упражнение, с помощью которого остается в форме. На размещенных кадрах видно, как знаменитость делает планку над открытыми помадами люксового бренда Hermes, общая стоимость которых составляет две тысячи долларов (193 тысячи рублей).

«Как я мотивирую себя тренироваться», — подписала юзерша ролик, который набрал 11,1 миллиона просмотров. Зрителей удивил метод Чоу, о чем они написали в многочисленных комментариях. «В случаях ошибки ты не только сломаешь дорогие помады, но и испачкаешь штаны», «Слишком много рисков», «Нет, спасибо», — высказывались они.

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