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19:10, 12 апреля 2023Ценности

Российский врач раскрыла простые способы похудеть без диет и спорта

Косметолог Ольга Андриянова: быстро снизить вес помогут лимфодренажные процедуры

Фото: Microgen / Shutterstock / Fotodom

Российский косметолог и дерматолог Ольга Андриянова раскрыла простые способы похудеть без диет и спорта. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

Доктор рассказала, что зачастую пациенты по определенным причинам не могут заниматься интенсивными физическими нагрузками и придерживаться режима питания. По ее словам, в таких случаях быстро снизить вес помогут лимфодренажные процедуры, направленные на выведение жидкости из организма.

В список вошли прессотерапия, LPG-массаж, эндосфера и миостимуляция. Как утверждает врач, упомянутые методы способны избавить клиента от двух-шести лишних килограммов за несколько недель.

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От целлюлита, по мнению медика, помогает избавиться мезотерапия, в ходе которой с помощью инъекций вводят специальные препараты для улучшения состояния кожи. Кроме того, изменить состояние тела Андриянова посоветовала озонотерапией, обертыванием или ручным массажем.

В заключение эксперт рекомендовала воспользоваться услугой криополиза, чтобы убрать лишние объемы.

В марте диетолог Ирина Мансурова раскрыла россиянам опасные последствия таблеток для похудения. По словам доктора, прием биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями.

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Екатерина Ештокина
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