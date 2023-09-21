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20:48, 21 сентября 2023Экономика

Путин предупредил о последствиях низкой безработицы в России

Путин: экономика России может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Низкая безработица в России является индикатором эффективной экономической политики и ее социального измерения. Об этом на заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Снижение безработицы в стране стало возможным за счет реализации инвестиционных проектов и развития территорий, которое позволило создать новые рабочие места и организовать удаленную занятость граждан. Сейчас власти должны сосредоточиться над сокращением безработицы среди молодежи. В ближайшие десять лет число молодых людей значительно увеличится, что потребует создания новых рабочих мест. «К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчетам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас», — объяснил президент.

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Рекордно высокий уровень занятости населения может привести к тому, что российская экономика может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Правительство должно учитывать этот фактор и реагировать на долгосрочную перспективу, предупредил Путин.

Летом 2023 года в России наблюдалась тенденция к повышению занятости среди населения. По данным Росстата, в июле уровень безработицы обновил исторический минимум и снизился до трех процентов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рекордный показатель является тормозом для развития экономики России. На фоне опережающего роста зарплат, сочетающегося с количественным и качественным дефицитом кадров, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом, отметил министр.

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    Вячеслав Агапов
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