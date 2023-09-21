Развлекаться в России стало дороже

В России выросли цены на билеты в театры до 2075 рублей

С начала 2023 года в России существенно выросла стоимость развлечений, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные крупных билетных агрегаторов.

По сравнению с другими сегментами рынка значительное подорожание отмечено в случае с театральными билетами, прибавившими более 11 процентов, до 2075 рублей за билет. При этом в Москве средняя стоимость похода на спектакль составила 2614 рублей, а в регионах –- 784 рубля.

Билеты на музыкальные концерты в январе-августе дорожали, по данным «Яндекс Афиши», в среднем на 9,4 процента, до 2630 рублей, а по версии МТС Live и Ticketland цены на них остались стабильными относительно прошлогодних. Такие же оценки оба агрегатора дали относительно динамики цен на посещение стендап-выступлений, а вот Ticketscloud зафиксировал в этом сегменте рост сразу на 25 процентов, до 1440 рублей.

По словам гендиректора «МТС энтертейнмента» Михаила Минина, цены на билеты растут из-за удорожания оборудования и его логистики. Представители других агрегаторов отметили среди факторов, влияющих на динамику цен, сокращение количества популярных артистов в стране, на фоне которого растет спрос на оставшихся, а также общие показатели инфляции.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России вырос спрос на концерты музыкальных групп — трибьютов известных исполнителей. Продажи билетов на мероприятия с января по май увеличились на 155 процентов, а число самих выступлений — на 95 процентов. Организаторы отмечают, что такие концерты позволяют услышать живое звучание песен исполнителей, которые перестали выступать в России на фоне спецопераций на Украине и последовавших санкций.