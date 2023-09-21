Россиян предостерегли от опасных ошибок при инвестировании

Эксперт Соловиченко: инвестирование кредитных денег приведет к долговой яме

Инвестирование кредитных денег может привести к опасным последствиям. От ошибок при игре на бирже, которые могут привести к полной потере накоплений, россиян предостерегла эксперт «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко в беседе с агентством «Прайм».

«Вкладывать в инвестиции кредитные деньги — это самая прямая дорога в долговую яму», — предупредила она. При игре на бирже всегда можно уйти в минус, а если вложенные деньги были взяты в долг в банке, то кредит придется платить. Соловиченко посоветовала вместо этого определить такую сумму для инвестиций, потеря которой не скажется на уровне жизни.

При этом не стоит верить обещаниям быстрого и слишком высокого дохода. Эксперт отметила, что такие заявления могут делать компании, которые переживают тяжелые времена и прибегают к рисковым стратегиям в попытке решить свои проблемы. Соловиченко заявила, что лучше обратить внимание на фирмы, которые предлагают среднюю доходность на рынке, при этом никогда не стоит полагаться только на один инвестиционный инструмент. Более надежное решение — дифференциация рисков, добавила она.

Финансист предостерегла россиян от опрометчивого шага вложить в инвестиции последние деньги. По ее словам, на непредвиденный случай обязательно необходимо иметь финансовую подушку безопасности. Соловиченко предложила накопить достаточную сумму, затем не более трети от нее использовать для операций на бирже, а большую часть оставить на банковском вкладе.

Опасной ошибкой может стать и решение новичка отказаться от основного заработка и жить только на инвестдоход. Уйдя с работы ради призрачной надежды заработать на бирже, можно потерять все, объяснила эксперт. Самым главным в инвестициях Соловиченко назвала разработку собственной стратегии с четкими временными рамками. Если следовать ей, не поддаваться панике и не слушать советов в интернете, можно уберечь себя от потери средств, сказала она.

Ранее директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова дала советы по накоплению денег россиянам с маленькой зарплатой. Она порекомендовала откладывать по 10 процентов ежемесячного дохода на специальный счет.