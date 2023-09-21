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07:00, 21 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала способ разнообразить секс в необычном месте

Фото: Pair Srinrat / Shutterstock / Fotodom

Секс в машине ассоциируется с чем-то молодежным и ни к чему не обязывающим, но он способен разнообразить интимную жизнь в паре, уверена психолог и сексолог Татьяна Короткова. Как насладиться половым контактом в необычном месте, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Коротковой, яркие эмоции и неожиданные места быстро разжигают страсть и добавляют пикантности в интимную жизнь. Однако чтобы все прошло на высоте, важно правильно подготовиться к этому и заранее продумать нюансы.

Одним из главных условий удачного интима в машине психолог назвала выбор безлюдного места. «Не стоит заниматься сексом на стоянках магазинов или во дворах жилых домов, — призвала она. — Даже при отсутствии людей вокруг рядом может оказаться видеонаблюдение и охрана».

Идеальное место для секса в автомобиле — лес, берег реки или моря. Даже в этом случае будет лучше, если стекла в машине будут затонированы

Татьяна Коротковапсихолог, сексолог

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что секс в машине, помимо пикантных моментов, может сопровождаться и неудобствами. Например, в машине нельзя полностью вытянуть ноги, что может спровоцировать судороги, способные охладить страсть. В связи с этим психолог посоветовала быть аккуратными в выборе поз.

Не все позы подходят для секса в машине. Не пытайтесь попробовать все и сразу. Лучше подберите позиции, идеально подходящие для автомобиля: «догги-стайл», «наездница» или «ложки»

Татьяна Коротковапсихолог, сексолог

Также Короткова предупредила, что соприкосновение открытых участков тела с кожаной обивкой автомобильных кресел может быть неприятным, поэтому стоит запастись пледом, которым можно будет застелить сидение.

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Кроме того, как отметила сексолог, в небольшом пространстве машины быстро заканчивается кислород, поэтому важно обеспечить приток свежего воздуха. Для этого достаточно оставить одно окно слегка приоткрытым. Она также посоветовала влюбленным при занятиях сексом в машине не трогать приборную панель и не хвататься за ручник, чтобы случайно не привести машину в движение.

Ранее психотерапевт Александр Ройтман назвал главную причину сексуальной дисгармонии. По его словам, она кроется в психологии.

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    Вера Владзиевская
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