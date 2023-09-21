Женщинам назвали идеальные для достижения оргазма позы в сексе

Психолог и сексолог Татьяна Короткова заявила, что в позе черепахи женщине легче всего достичь оргазма. Эту и некоторые другие идеальные для женского удовольствия позиции в сексе она назвала «Ленте.ру».

По словам Коротковой, для достижения сексуального удовлетворения женщинам обязательно требуются предварительные ласки, эмоциональный настрой, расслабленность и подходящая поза.

Миссионерская поза

Для достижения оргазма в этой позиции женщине нужно лечь на спину и раздвинуть ноги, объяснила сексолог. При этом мужчина располагается сверху. «В этой позе партнеры максимально соприкасаются телами и смотрят друг на друга, что добавляет интимности моменту», — рассказала Короткова.

В миссионерской позе за весь процесс отвечает мужчина: контролирует глубину проникновения и частоту фрикций. Женщине остается только расслабиться, довериться и получать удовольствие. В качестве дополнительного преимущества сексолог выделила минимальный риск травм.

Чтобы разнообразить процесс и сделать секс в миссионерской позе интереснее, можно подложить подушку под таз женщины — тогда угол проникновения станет другим Татьяна Короткова психолог, сексолог

Догги-стайл

В этой позиции женщина располагается на четвереньках, мужчина встает на колени и проникает в нее сзади, рассказала сексолог. Она пояснила, что эта поза обеспечивает максимально глубокое проникновение и позволяет стимулировать точку G. Кроме того, женщины, переживающие из-за своего внешнего вида во время оргазма, в позе «догги-стайл» могут расслабиться, ведь мужчина не видит их лица, успокоила сексолог.

Поза сидя

В этой позе мужчина располагается на кровати или стуле, женщина садится на него сверху, продолжила Короткова. В таком положении глубину проникновения может контролировать каждый из партнеров. При этом женщине легко найти угол проникновения для получения оргазма, подчеркнула сексолог.

Из других плюсов можно назвать близость партнеров, комфорт самой позы, возможность регулировать темп по инициативе женщины Татьяна Короткова психолог, сексолог

Поза черепахи

По словам Коротковой, для достижения оргазма в этой позиции женщине нужно встать на колени, немного приподнять ягодицы, положить голову на пол, а руками обхватить ноги. Если это доставляет дискомфорт, можно расположить руки перед собой, добавила Короткова. Партнеру же надо встать сзади и приобнять партнершу за талию. В такой позиции женщине почти не нужно двигаться, при этом у нее есть возможность регулировать угол проникновения, заключила собеседница «Ленты.ру».

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