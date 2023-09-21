Политолог допустил сокращение одного вида поддержки Украины Польшей

Политолог Журавлев допустил сокращение численности польских военных на Украине

Польша может прекратить отправлять своих военнослужащих в зону украинского конфликта после ухудшения отношений из-за поставок зерна. Будут ли сокращены поставки вооружений, покажет только время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

В Польше, по словам политолога, сейчас борются два мнения: с одной стороны, страна хотела бы наказать Украину за подачу иска во Всемирную торговую организацию (ВТО), с другой стороны, она заинтересована в продолжении конфликта, что делает необходимым продолжение поставок вооружений.

«Посмотрим, какая позиция окажется сильнее. В конце концов, оружие они отдают не свое, а американское. В любом случае, поляки уверены в своей правоте: они имеют право защищать своих фермеров. Этот иск Украины, с их точки зрения, абсолютно незаконен», — сказал Журавлев.

Он допустил, что в качестве ответной меры страна может прекратить отправлять своих военнослужащих на Украину. Вместе с тем, политолог подчеркнул, что для Украины критичен не столько дефицит людей на фронте, сколько отсутствие квалифицированных специалистов.

«Людей они могут получить из Германии, Венгрии, той же Польши, из числа тех, кто уехал из страны. Но критично именно отсутствие специалистов: операторов дронов, артиллеристов, летчиков, тех, кто умеет воевать. Их нужно не так много, но своих уже не осталось», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что риторика и последние заявления Украины являются неприемлемыми для страны. Он также добавил, что Польша не приемлет подобного рода действия, которые он назвал «неоправданными».

