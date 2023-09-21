Суд арестовал отнявшую жизнь 10-месячного сына россиянку

Суд поместил под стражу москвичку, задушившую 10-месячного сына

Суд поместил под стражу 36-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в удушении 10-месячного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Прокуратуре Москвы.

Женщина будет под арестом до 19 ноября. Ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. В зале суда она полностью признала вину и не возражала против заключения под стражу на время проведения следствия.

По информации прокуратуры, ребенка обнаружили в квартире по улице Таганрогской на юго-востоке столицы 19 сентября. Вскоре была задержана мать мальчика. По предварительным данным, женщина стиснула шею 10-месячного ребенка, и он перестал дышать.

Ранее суд Набережных Челнов отравил под арест 26-летнюю местную жительницу, которая подозревается в избиении своей четырехмесячной дочери.