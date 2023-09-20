Нетрезвая россиянка разбила голову четырехмесячной дочери и была арестована

В Татарстане суд арестовал женщину, разбившую голову четырехмесячной дочери

Суд в Набережных Челнах Республики Татарстан отправил под арест местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения разбила голову четырехмесячной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, нетрезвая 26-летняя женщина несколько раз ударила своего ребенка, чтобы он не плакал. К врачам обратилась подруга обвиняемой, заметив рассеченную губу девочки и ее общее недомогание. Ребенка госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Она пробудет в следственном изоляторе до 18 ноября.

Ранее женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа попала под следствие за истязание несовершеннолетней дочери.