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19:20, 20 сентября 2023Силовые структуры

Нетрезвая россиянка разбила голову четырехмесячной дочери и была арестована

В Татарстане суд арестовал женщину, разбившую голову четырехмесячной дочери

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Суд в Набережных Челнах Республики Татарстан отправил под арест местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения разбила голову четырехмесячной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, нетрезвая 26-летняя женщина несколько раз ударила своего ребенка, чтобы он не плакал. К врачам обратилась подруга обвиняемой, заметив рассеченную губу девочки и ее общее недомогание. Ребенка госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Она пробудет в следственном изоляторе до 18 ноября.

Ранее женщина из Ямало-Ненецкого автономного округа попала под следствие за истязание несовершеннолетней дочери.

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    Олеся Мицкевич
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