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11:32, 21 сентября 2023Спорт

Футболист сборной России рассказал об алкогольном сюрпризе Карпина

Арсен Адамов рассказал о принесенном Карпиным в раздевалку сборной ящике пива

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Защитник «Оренбурга» и сборной России Арсен Аамов рассказал о сюрпризе, который устроил главный тренер национальной команды Валерий Карпин своим подопечным. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, это произошло после матча квалификации ЧМ-2022 против Словении (2:1) осенью 2021 года. «Валерий Георгиевич сказал, что нам сейчас подвезут сюрприз. И вдруг в раздевалку заносят ящик колы и ящик пива». — рассказал Адамов.

Игрок добавил, что появление газировки и алкоголя очень удивило футболистов. «Учитывая, как Карпин относится к весу и сахару», — отметил Адамов.

В квалификации ЧМ-2022 сборная России заняла второе место в группе и получила шанс побороться за путевку на турнир в раунде-плей-офф. Однако ФИФА отстранила команду от всех международных турниров.

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    Алексей Гусев
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