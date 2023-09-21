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15:00, 21 сентября 2023Экономика

Ценам на топливо в России предрекли снижение

Депутат Делягин спрогнозировал снижение цен на топливо

Фото: Carsten Koall / picture alliance via Getty Images

После введения ограничения на вывоз топлива за рубеж цены на него снизятся, однако незначительно, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке.

«Цены снизятся незначительно, потому что фундаментом проблемы является налоговый маневр, который перенес налоговую нагрузку с экспорта сырья на нефтеперерабатывающие заводы, и в результате у нас нефтепереработка стала убыточна», — высказался депутат.

По его словам, запрет на экспорт дизеля и бензина приведет к тому, что у нефтеперерабатывающих заводов будет меньше денег, а, значит, они будут сокращать производство.

«Снижение цены будет, насколько — непонятно, потому что у нас будет еще играть произвол монополии», — поделился Делягин. При этом, по его словам, вводимые в России меры ведут к стимулированию вывоза сырой нефти.

Информация о том, что власти могут ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну, что в десятки раз больше, чем в настоящее время, появилась в понедельник, 18 сентября. В качестве альтернативы, как утверждали источники, рассматривается временный запрет на экспорт.

При этом в текущем виде сообщение правительства не позволяет говорить, что введен именно запрет, а не квотирование или другие способы ограничения поставок на экспорт. Детали не сообщаются, текст документа пока не опубликован.

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    Екатерина Смирная
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