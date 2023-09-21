Ценам на топливо в России предрекли снижение
После введения ограничения на вывоз топлива за рубеж цены на него снизятся, однако незначительно, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».
Ранее правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке.
«Цены снизятся незначительно, потому что фундаментом проблемы является налоговый маневр, который перенес налоговую нагрузку с экспорта сырья на нефтеперерабатывающие заводы, и в результате у нас нефтепереработка стала убыточна», — высказался депутат.
По его словам, запрет на экспорт дизеля и бензина приведет к тому, что у нефтеперерабатывающих заводов будет меньше денег, а, значит, они будут сокращать производство.
«Снижение цены будет, насколько — непонятно, потому что у нас будет еще играть произвол монополии», — поделился Делягин. При этом, по его словам, вводимые в России меры ведут к стимулированию вывоза сырой нефти.
Информация о том, что власти могут ввести заградительную пошлину в размере 250 долларов за тонну, что в десятки раз больше, чем в настоящее время, появилась в понедельник, 18 сентября. В качестве альтернативы, как утверждали источники, рассматривается временный запрет на экспорт.
При этом в текущем виде сообщение правительства не позволяет говорить, что введен именно запрет, а не квотирование или другие способы ограничения поставок на экспорт. Детали не сообщаются, текст документа пока не опубликован.