Россиянку приговорили к пяти годам за кражу украшений на 12 миллионов рублей

В Уфе суд приговорил продавщицу к 5 годам за кражу украшений на 12 млн рублей

В Уфе суд приговорил сотрудницу ювелирного магазина к пяти годам колонии общего режима за кражу украшений на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ее признали виновной по статье 160 («Присвоение и растрата») УК РФ. Продавщица также должна возместить ущерб, который нанесла бизнесу.

По данным следствия, в октябре 2022 года девушка начала работать продавцом-консультантом в ювелирном салоне. Через месяц по просьбе знакомого она забрала из магазина почти полторы тысячи драгоценностей и передала их курьеру возле отеля в городе Сим Челябинской области. В отношении ее соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Девушку арестовали в ноябре 2022 года.