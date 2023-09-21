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14:04, 21 сентября 2023Бывший СССР

На Украине поймали бежавших в Молдавию уклонистов

Погранслужба Украины сообщила о задержании шести уклонистов, бежавших в Молдавию

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинские пограничники поймали шесть уклонистов, бежавших в Молдавию. Об этом сообщает Погранслужба республики в Telegram.

«Во время осмотра транспортного средства на транзитном участке дороги "Маяки — Удобное" пограничники обнаружили шесть мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдавию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчины нашли людей, согласившихся помочь с пересечением границы в закрытом Telegram-канале. Их встретили в Одессе и спрятали в прицепе грузовика. Услуга обошлась пойманным в 4-5 тысяч долларов.

С февраля 2022 года на Украине возбудили более 7000 уголовных дел об уклонении от призыва. Чаще всего избежать мобилизации пытаются жители Закарпатья, Днепропетровской и Николаевской областей.

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    Алевтина Запольская
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