На Украине поймали бежавших в Молдавию уклонистов

Погранслужба Украины сообщила о задержании шести уклонистов, бежавших в Молдавию

Украинские пограничники поймали шесть уклонистов, бежавших в Молдавию. Об этом сообщает Погранслужба республики в Telegram.

«Во время осмотра транспортного средства на транзитном участке дороги "Маяки — Удобное" пограничники обнаружили шесть мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдавию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчины нашли людей, согласившихся помочь с пересечением границы в закрытом Telegram-канале. Их встретили в Одессе и спрятали в прицепе грузовика. Услуга обошлась пойманным в 4-5 тысяч долларов.

С февраля 2022 года на Украине возбудили более 7000 уголовных дел об уклонении от призыва. Чаще всего избежать мобилизации пытаются жители Закарпатья, Днепропетровской и Николаевской областей.