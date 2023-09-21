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12:35, 21 сентября 2023Ценности

В Госдуме сравнили стиль Вассермана и Сталина

Депутат Исаев сравнил стиль Анатолия Вассермана с образом Иосифа Сталина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководитель думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сравнил стиль журналиста Анатолия Вассермана со стилем главы правительства СССР Иосифа Сталина. Интервью на эту тему он дал «Национальной службе новостей».

Политический деятель в разговоре с журналистами обсудил дресс-код в Госдуме и заявил, что на самом деле никакого регламента о внешнем виде для депутатов не существует. «Большинство депутатов стараются его [дресс-кода] придерживаться, понимая, что избиратели наделили их определенным статусом. Это официальная или полуофициальная одежда», — уточнил он.

Среди прочего Исаев высказался и об образе Вассермана, который является членом комитета Госдумы по просвещению. «У него просто есть сложившийся образ, которого он придерживается, и этот образ фактически стал частью дресс-кода. Например, Сталин ходил во френче, и мы не можем представить его в пиджаке и галстуке, также и с образом Вассермана», — заключил собеседник издания.

В марте депутат Госдумы Вассерман приехал в брюках с накладными с карманами на отчет премьера Михаила Мишустина. Он был запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих брюках с двумя объемными карманами.

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    Карина Черных
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