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12:45, 21 сентября 2023Из жизни

Мужчина тайно кормил сына едой животного происхождения и разозлил жену-веганку

Мужчина кормил сына едой животного происхождения и поссорился с женой-веганкой

Фото: Natal.is / Shutterstock / Fotodom

Пользователь сети поссорился с женой-веганкой, когда та узнала, что он покупал их сыну еду животного происхождения. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По словам 32-летнего мужчины, его 33-летняя жена стала придерживаться веганства шесть лет назад после просмотра документального фильма «Доминион». По просьбе партнерши пользователь перестал есть продукты животного происхождения в ее присутствии. Позже женщина заявила, что хочет, чтобы веганом стал их 12-летний сын. Мужчина согласился с решением жены после посещения диетолога. «Все было хорошо до тех пор, пока несколько месяцев назад я не начал находить в рюкзаке сына обертки от конфет и даже бургеров из "Макдоналдса", которые он покупал на карманные деньги», — рассказывает пользователь.

Мужчина поговорил с сыном, и тот признался, что чувствует себя обделенным, когда ест веганскую пищу в окружении друзей. Он также заявил, что у его одноклассников более вкусные конфеты, что, по его мнению, несправедливо. Отец поддержал мальчика и не стал запрещать ему есть продукты животного происхождения. А чтобы ребенок не тратил карманные деньги на еду, он стал самостоятельно ее покупать. Мужчина кормил сына закусками втайне от жены, опасаясь, что может разозлить ее.

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Несмотря на это, спустя некоторое время женщина узнала о действиях мужчины и пришла в ярость. Она обвинила мужа в том, что он поддерживает жестокое обращение с животными и развращает сына. После этого женщина перестала разговаривать с мужем.

Многие пользователи осудили мать ребенка и заявили, что она не имеет права запрещать мальчику есть те продукты, которые он хочет. «Вашему сыну 12 лет, и он достаточно взрослый, чтобы решить, хочет ли он продолжать быть веганом или нет. Вы поступили правильно, приняв его выбор. Но, возможно, вам следовало обсудить это с женой. Никогда не стоит делать что-либо за спиной партнера», — посоветовал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пользователь интернета поссорился с женой из-за того, что в течение целого года тайком кормил дочь-веганку мясом. В 2022 году девочка впервые захотела попробовать мясо, когда увидела, как отец ест бургер.

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    Алиса Удовик
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