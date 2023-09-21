Мужчина тайно кормил сына едой животного происхождения и разозлил жену-веганку

Мужчина кормил сына едой животного происхождения и поссорился с женой-веганкой

Пользователь сети поссорился с женой-веганкой, когда та узнала, что он покупал их сыну еду животного происхождения. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По словам 32-летнего мужчины, его 33-летняя жена стала придерживаться веганства шесть лет назад после просмотра документального фильма «Доминион». По просьбе партнерши пользователь перестал есть продукты животного происхождения в ее присутствии. Позже женщина заявила, что хочет, чтобы веганом стал их 12-летний сын. Мужчина согласился с решением жены после посещения диетолога. «Все было хорошо до тех пор, пока несколько месяцев назад я не начал находить в рюкзаке сына обертки от конфет и даже бургеров из "Макдоналдса", которые он покупал на карманные деньги», — рассказывает пользователь.

Мужчина поговорил с сыном, и тот признался, что чувствует себя обделенным, когда ест веганскую пищу в окружении друзей. Он также заявил, что у его одноклассников более вкусные конфеты, что, по его мнению, несправедливо. Отец поддержал мальчика и не стал запрещать ему есть продукты животного происхождения. А чтобы ребенок не тратил карманные деньги на еду, он стал самостоятельно ее покупать. Мужчина кормил сына закусками втайне от жены, опасаясь, что может разозлить ее.

Несмотря на это, спустя некоторое время женщина узнала о действиях мужчины и пришла в ярость. Она обвинила мужа в том, что он поддерживает жестокое обращение с животными и развращает сына. После этого женщина перестала разговаривать с мужем.

Многие пользователи осудили мать ребенка и заявили, что она не имеет права запрещать мальчику есть те продукты, которые он хочет. «Вашему сыну 12 лет, и он достаточно взрослый, чтобы решить, хочет ли он продолжать быть веганом или нет. Вы поступили правильно, приняв его выбор. Но, возможно, вам следовало обсудить это с женой. Никогда не стоит делать что-либо за спиной партнера», — посоветовал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пользователь интернета поссорился с женой из-за того, что в течение целого года тайком кормил дочь-веганку мясом. В 2022 году девочка впервые захотела попробовать мясо, когда увидела, как отец ест бургер.