Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 21 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли кладбище в Херсонской области

Новокаховская администрация: ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по кладбищу в селе Обрывка в Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram.

«Сегодня, 21 сентября, в результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких прилетов на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды», — говорится в сообщении.

Администрация назвала обстрел очередным актом террора против гражданского населения, поскольку вблизи кладбища и тем более на его территории нет военных объектов.

Ранее украинские военные нанесли массированный удар по поселку Каиры Херсонской области. В результате атаки были ранены девять человек, еще одного 84-летнего жителя спасти не удалось

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев извинился перед Путиным из-за гибели миротворцев в Карабахе

    Гладков сообщил о попадании украинского снаряда в частный жилой дом

    Встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха завершилась

    Байден не пожал руку президенту Бразилии на встрече в Нью-Йорке

    Операция по спасению бездомной собаки в Подмосковье попала на видео

    Стало известно о планах Зеленского и Умерова посетить Пентагон

    Москвичам пришлось доплачивать за жилье у причалов

    Устойчивость к раку летучих мышей объяснили быстрой эволюцией

    Египет нашел новый вариант для замены пшеницы из России

    Промоутер раскрыл детали следующего поединка Александра Емельяненко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости