ВСУ обстреляли кладбище в Херсонской области

Новокаховская администрация: ВСУ нанесли удар по кладбищу в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по кладбищу в селе Обрывка в Херсонской области. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram.

«Сегодня, 21 сентября, в результате обстрела со стороны ВСУ после нескольких прилетов на территорию кладбища в селе Обрывка разрушены надгробия на могилах и памятные плиты, ограды», — говорится в сообщении.

Администрация назвала обстрел очередным актом террора против гражданского населения, поскольку вблизи кладбища и тем более на его территории нет военных объектов.

Ранее украинские военные нанесли массированный удар по поселку Каиры Херсонской области. В результате атаки были ранены девять человек, еще одного 84-летнего жителя спасти не удалось