Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:46, 21 сентября 2023Ценности

Гостья пришла на свадьбу в кроссовках и была обругана в сети

Кадр: @thevow_ceremonies / TikTok

Гостья пришла на свадьбу в кроссовках и была обругана в сети. Соответствующее видео появилось на странице в TikTok у пользовательницы с никнеймом @thevow_ceremonies.

На видео приглашенная на торжество женщина танцует на скалах и размахивает руками. На размещенных кадрах видно, что для церемонии она предпочла надеть белое мини-платье с меховым воротником и кроссовки в тон.

Несмотря на то что в ролике невеста улыбалась, зрители в комментариях предположили, что она была в ярости от выбора наряда гостьи. «Я бы сразу отправила ее домой», «Здесь нужен был спаситель, чтобы он подошел и совершил благородное дело, а именно — вылил бы на ее платье вино», «Отправили бы ее домой. Я серьезно. Она не уважает молодоженов», «Я не знаю, что хуже: белое платье или кроссовки», «В кроссовках? Вот это уровень неуважения», — возмущались юзеры.

В июне пользовательница Reddit разозлилась на брата из-за появления на ее свадьбе в неуместном наряде. По словам девушки, родственник собирался прийти на торжество в костюме героя фильма «Пираты Карибского моря» Джека Воробья.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В Карабахе погибли российские миротворцы. Кого подозревают в нападении?

    Стало известно о потере Лондоном огромной суммы денег из-за мигрантов

    Назван срок начала ограничений на вывоз топлива из России

    Опра Уинфри назвала причину отказаться от популярного способа похудения

    Названы начальные симптомы проблем с потенцией

    Роберт де Ниро вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

    Глава МИД Венгрии рассказал о давлении НАТО и ЕС в ходе Генассамблеи ООН

    Вооруженный россиянин забаррикадировался в доме из-за бывшей жены

    ВСУ признались в ударе по военному аэродрому в Крыму

    Мужчина зашел в магазин за сэндвичем и стал миллионером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости