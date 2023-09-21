Гостья пришла на свадьбу в кроссовках и была обругана в сети

Гостья пришла на свадьбу в кроссовках и была обругана в сети. Соответствующее видео появилось на странице в TikTok у пользовательницы с никнеймом @thevow_ceremonies.

На видео приглашенная на торжество женщина танцует на скалах и размахивает руками. На размещенных кадрах видно, что для церемонии она предпочла надеть белое мини-платье с меховым воротником и кроссовки в тон.

Несмотря на то что в ролике невеста улыбалась, зрители в комментариях предположили, что она была в ярости от выбора наряда гостьи. «Я бы сразу отправила ее домой», «Здесь нужен был спаситель, чтобы он подошел и совершил благородное дело, а именно — вылил бы на ее платье вино», «Отправили бы ее домой. Я серьезно. Она не уважает молодоженов», «Я не знаю, что хуже: белое платье или кроссовки», «В кроссовках? Вот это уровень неуважения», — возмущались юзеры.

В июне пользовательница Reddit разозлилась на брата из-за появления на ее свадьбе в неуместном наряде. По словам девушки, родственник собирался прийти на торжество в костюме героя фильма «Пираты Карибского моря» Джека Воробья.