Семья покойного актера Алексея Янина проведет закрытые похороны

Семья покойного Алексея Янина решила провести похороны актера в закрытом режиме

Семья покойного актера театра и кино Алексея Янина решила провести похороны в закрытом режиме. Об этом пишет KP.RU.

«Мы посоветовались и решили сделать похороны приватными. Если честно, мы устали от внимания. Да и сын Леши Андрей очень тяжело переносит незнакомых людей и журналистов. Он просил только своих. Коллеги из театра тоже придут», — заявила мать артиста Ольга.

Отмечается, что прощание с Яниным должно состоятся в Москве, 22 сентября. Сами похороны будут закрытыми и пройдут в узком кругу. Место проведения траурной церемонии не раскрывается.

Алексей Янин умер в понедельник, 19 сентября. Причиной его смерти стали последствия перенесенного инсульта. Широкой аудитории Янин был известен по таким российским фильмам и сериалам, как «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Дочки-матери», «Все мужики сво...», «Я не вернусь» и другие.