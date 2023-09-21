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19:32, 21 сентября 2023Из жизни

Выглядящая на 20 лет 50-летняя бабушка раскрыла свой секрет

Выглядящая на 20 лет 50-летняя женщина из США назвала чай секретом молодости

Фото: @donnazionecargill35011

50-летняя жительница США, называющая себя «самой моложавой бабушкой Америки», раскрыла секрет сохранения красоты и здоровья. Об этом сообщает The Sun.

Мать троих детей Доннационе Каргилл рассказала, что незнакомые люди часто принимают ее за сестру ее 20-летней дочери. Кроме того, ее артериальное давление и другие медицинские показатели находятся на уровне, соответствующем состоянию здоровья юной девушки. Каргилл утверждает, что выглядит и чувствует себя на много лет моложе реального возраста благодаря особому вниманию к здоровому питанию и тренировкам.

«Я не ем красного мяса — только рыбу и курицу. И пью много чая, постоянно пью чай. У меня в холодильнике стоят чашки с чаем. Я считаю, что именно он сохраняет мою молодость», — заявила женщина.

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Она со школы занималась бегом и продолжает тренировки по сей день. «Моя типичная тренировка: выхожу на дорожку, делаю 15-минутную разминку и растяжку. А потом пробегаю четыре дистанции по 600 метров, четыре по 400, четыре по 200 и четыре по 100», — рассказала Каргилл.

Женщина является семикратной чемпионкой штата Иллинойс по легкой атлетике. Кроме того, она увлекается тхэквондо и недавно выиграла серебряную медаль на любительских соревнованиях.

Еще одним секретом сохранения молодости Каргилл назвала игры с четырехлетней внучкой. В частности, они вместе увлеченно коллекционируют кукол. «Вы такой, каким себя представляете. Я не думаю о старости, не думаю о прошлом. Я хочу прожить очень много лет, но мои мысли остаются молодыми», — заявила женщина.

Ранее секрет моложавой внешности раскрыла 64-летняя тиктокерша Харра Браун. Женщина решила рассказать о тренировках для поддержания молодости и здоровья после того, как подписчики заявили, что она выглядит на 20 лет моложе своего реального возраста.

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    Никита Савин
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